Александр Ковалев: «Есть хорошие игроки, которые могут в ближайшем будущем пополнить женскую сборную»

– На этот раз в ростере оказалось много игроков, которые не были вызваны на летние сборы. Чем объясните такой выбор? – Летом планировалось сыграть 3-4 международные товарищеские игры, но по объективным причинам, не зависящим от нас и от РФБ, они не состоялись.