Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Тайное оружие Кремля: Москва готовилась к этому с 2014 года, и теперь Запад в шоке.

Тайное оружие Кремля: Москва готовилась к этому с 2014 года, и теперь Запад в шоке.

Фото: Общественная Служба Новостей В то время как мировые центробанки панически наращивают золотые запасы, Россия неожиданно пошла против тренда, реализовав с начала года порядка 44 тонн драгметалла.

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