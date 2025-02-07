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В детском саду «Синяя птица» прошла акция «Рисуем на снегу»

В детском саду «Синяя птица» прошла акция «Рисуем на снегу»

Организатор – Центр досуга «Притяжение». Малыши создали открытку с помощью трафаретов и распылителей с цветной водой.

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