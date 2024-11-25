В Кремле высказались о будущей работе Трампа по Украине

В Кремле увидели заявление будущего советника избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца о совместной работе республиканца с действующей администрацией Джо Байдена касательно урегулирования конфликта на Украине.
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