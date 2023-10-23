В прокуратуре Майкопского района Республики Адыгея прошел совместный с уполномоченным прием предпринимателей

19.10.2023 г в Прокуратуре Майкопского района Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Азамат Конов с прокурором Майкопского района Аскером Набоковым провели рабочую встречу и совместный прием предпринимателей.
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