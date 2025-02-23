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Царьград

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Щит для Белгорода: русские войска расширили плацдарм, захватив село Тополи

Щит для Белгорода: русские войска расширили плацдарм, захватив село Тополи

Этот шаг не только отодвигает украинские силы от приграничных районов России, но и создаёт условия для дальнейшего наступления.

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