По Крымскому мосту приостанавливалось движение автомобильного транспорта

О причинах перекрытия не сообщается.В четверг, 1 февраля, было временно перекрыто движение автомобильного транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив между Краснодарским краем и Республикой Крым.
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