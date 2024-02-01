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По Крымскому мосту приостанавливалось движение автомобильного транспорта

По Крымскому мосту приостанавливалось движение автомобильного транспорта

О причинах перекрытия не сообщается.В четверг, 1 февраля, было временно перекрыто движение автомобильного транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив между Краснодарским краем и Республикой Крым.

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