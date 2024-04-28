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Левандовски хочет отработать оставшиеся два года по контракту с «Барсой». Он верит, что поможет бороться за трофеи

В последние недели появились слухи, что 35-летнего нападающего, контракт которого предусматривает повышение заработной платы, могут выставить на продажу в связи с намерением клуба разгрузить зарплатный фонд.

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