Левандовски хочет отработать оставшиеся два года по контракту с «Барсой». Он верит, что поможет бороться за трофеи

В последние недели появились слухи, что 35-летнего нападающего, контракт которого предусматривает повышение заработной платы, могут выставить на продажу в связи с намерением клуба разгрузить зарплатный фонд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии