Чешская оппозиция набрала в опросе в три раза больше голосов, чем партия премьера

Возглавляемая премьером Чехии Петром Фиалой Гражданская демократическая партия (ГДП) в опросе заняла второе место, набрав почти в три раза меньше голосов, чем оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан»), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство STEM.
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