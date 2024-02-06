Чешская оппозиция набрала в опросе в три раза больше голосов, чем партия премьера

Возглавляемая премьером Чехии Петром Фиалой Гражданская демократическая партия (ГДП) в опросе заняла второе место, набрав почти в три раза меньше голосов, чем оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан»), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство STEM.