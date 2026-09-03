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"Критически важные" диджеи: киевские радиостанции получили бронь от мобилизации

"Критически важные" диджеи: киевские радиостанции получили бронь от мобилизации

Крупнейшие музыкальные радиостанции Украины — "Люкс ФМ" и "Бизнес-радио" — получили статус критически важных для экономики предприятий, что позволяет им бронировать сотрудников от мобилизации.

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