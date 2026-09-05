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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морозов о возможных проблемах с логистикой в КХЛ: «Попросили клубы больше пользоваться наземным транспортом. Чартерные поезда – хороший пример»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о возможных проблемах с логистикой в новом сезоне лиги из-за случаев закрытия аэропортов на фоне угроз БПЛА.

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