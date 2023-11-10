В Новосибирске потребовали лишить Наталью Орейро гражданства РФ

Общественники попросили привлечь её к административной ответственности. Активисты подчеркнули, что Орейро приняла присягу, в которой поклялась соблюдать законодательство нашей страны и уважать её ценности.
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