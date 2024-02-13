«Разговор с мертвым Лениным»: кого Молотов назвал «ведьмой» на XXII съезде КПСС

«Вчера я советовалась с Ильичом, будто бы он передо мной как живой стоял и сказал: мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принес партии», — с такой речью на XXII съезде КПСС выступила Дора Лазуркина, за что удостоилась от Молотова нелестной клички «ведьма».