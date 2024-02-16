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Зеленский верит, что соглашения о безопасности с Лондоном, Парижем и Берлином «разблокируют» помощь Вашингтона

Зеленский верит, что соглашения о безопасности с Лондоном, Парижем и Берлином «разблокируют» помощь Вашингтона

Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже в пятницу, 16 февраля, заявил, что верит в то, что подписанные им соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией, Германией и Францией подтолкнут США «к разблокировке» помощи Украине, – сообщают украинские СМИ.

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