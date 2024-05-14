ЦАХАЛ отрицает ответственность за смерть сотрудника ООН в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрицает ответственность своих военнослужащих за смерть сотрудника ООН и ранение еще одного представителя организации в результате обстрела в городе Рафах на юге сектора Газа.
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