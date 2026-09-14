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Рома Зверь на фестивале в Москве остановил выступление и обругал публику

Рома Зверь на фестивале в Москве остановил выступление и обругал публику

Выступление группы «Звери» на фестивале «Энергия спорта» в московских «Лужниках» 12 сентября обернулось неожиданным конфликтом между фронтменом коллектива Ромой Зверем и частью публики.

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