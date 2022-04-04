Российская авиация за сутки уничтожила 14 военных объектов Украины

По его словам, авиаудары в том числе были нанесены, по двум пунктам управления, двум пусковым установкам ЗРК "Бук-М1" в районах сел Красногорка и Верхнеторецкое, артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.