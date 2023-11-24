"Известия": в Петербурге разработали детектор вейпов для школ

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали специальный газоанализатор, который определяет в воздухе наличие примесей из никотиновых жидкостей для электронных сигарет и вейпов.
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