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500 — раз! 500 — два! Продано!!!

500 — раз! 500 — два! Продано!!!

Военно-воздушные силы США официально утвердили FQ-42 Vengeance от General Atomics и FQ-44 Fury от Anduril Industries в качестве своих первых совместных боевых летательных аппаратов (Collaborative Combat Aircraft, CCA).

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