«Мордобой в Пьештянах»: чем закончилась крупнейшая драка хоккеистов СССР и Канады

Этот турнир называют самым безобразным событием в истории мирового хоккея: вместо того, чтобы показать классную игру, советская и канадская команды на молодежном хоккейном ЧМ-87, проходившем в чехословацких Пьештянах, в последнем матче схлестнулись в рукопашной.
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