«Мордобой в Пьештянах»: чем закончилась крупнейшая драка хоккеистов СССР и Канады

Этот турнир называют самым безобразным событием в истории мирового хоккея: вместо того, чтобы показать классную игру, советская и канадская команды на молодежном хоккейном ЧМ-87, проходившем в чехословацких Пьештянах, в последнем матче схлестнулись в рукопашной.