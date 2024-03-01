В Госдуму внесут законопроект для определения понятия "валежник"

Сейчас в регионах смешивают понятия сохранности леса и сбора недревесных ресурсов В Госдуму внесут законопроект, определяющий понятие "валежник", сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Ярослав Нилов.
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