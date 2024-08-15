Управа Ярославского района заняла второе место в городском спортивном конкурсе

10 августа в Лужниках в рамках городского праздника «День физкультурника» состоялось торжественная церемония награждения победителей и призеров городского смотра-конкурса «Московский двор — спортивный двор».
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