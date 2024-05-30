Экс-пресс-секретарь IIHF Шемберг предложил заморозить рейтинговые очки России

Бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (IIHF) Шимон Шемберг предложил заморозить рейтинговые очки России на время отстранения национальной команды от международных соревнований, передает "Спорт-Экспресс".
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