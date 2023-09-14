Что Москва и Пхеньян могут предложить друг другу?

Предполагаю, раз Ким приехал сам, значит ему что-то нужно; возможно, что Ким разочарован сотрудничеством с Китаем. Интересно, хоть кто-то в мире доволен сотрудничеством с Китаем?

Ирина Черных

В любом случае прекрасно, что в Россиию приехал Ким Чен Ын, который является истинным лидером своего государства, в отличие от Байдена, Зеленского, Макрона, Шольца и прочих подобных, находящихся под властью своих скрывающихся от мира алчных хозяев.