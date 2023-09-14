Закон и Порядок

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Что Москва и Пхеньян могут предложить друг другу?

Что Москва и Пхеньян могут предложить друг другу?

ВИЗИТ КИМА ДОЛЖЕН ДАТЬ РОССИИ МНОГО ПОЛЕЗНОГО Лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию: его бронепоезд пересек государственную границу и движется в сторону Владивостока.

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
Предполагаю, раз Ким приехал сам, значит ему что-то нужно; возможно, что Ким разочарован сотрудничеством с Китаем. Интересно, хоть кто-то в мире доволен сотрудничеством с Китаем?
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13 час.
Владислав Владислав
Интересно написано, есть даннве для размышлений.
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13 час.
Ирина Черных
В любом случае прекрасно, что в Россиию приехал Ким Чен Ын, который является истинным лидером своего государства, в отличие от Байдена, Зеленского, Макрона, Шольца и прочих подобных, находящихся под властью своих скрывающихся от мира алчных хозяев.
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10 час.

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