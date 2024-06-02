Влад Филат - о Плахотнюке: "У него была определённая цель в жизни, которую он не достиг"

Влад Филат, бывший премьер-министр, лидер Либерально-демократической партии Молдовы (PLDM), рассказал о периоде, когда Владимир Плахотнюк был в Молдове и о том, как он фактически захватил всю власть в стране.
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