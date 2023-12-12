Жена гонит мужа за то что, он приносит 20 тысяч. А за 200 тысяч готова потерпеть

А Александр24 Так вы же сами, имею в виду женщин, постоянно бубните на всех сайтах, что вам нужны только обеспеченные мужики, нужны дорогие подарки, а уж в постель, не пожрав в ресторане на крупную сумму за счёт мужиков, вы и не ляжете. И что после этого вы хотите? Конечно, создаётся впечатление, что большинство женщин продажны.

Мира Сергеевна Просто вы скупы и не щедры, можете от души сводить в ресторан кафе, подарить цветочки. Но нет. Что может дать женщине мужчина с зп 25 тысяч, а какой ипотеке свом доме жилье может идти речь, на что они будут жить в декрет, сколько всего детям надо. и 200 т р это не много. Один ребёнок, второй, садики школы, ипотека, съём жилья. Разве одному для жизни ему., мужчине хватает 25 тысяч ? Смешно ...