Здравствуйте, Морена. Часто в комментариях читаю: "Баба гонит мужика за то, что он приносит двадцатку, а за двести тысяч готова и потерпеть".
Жена гонит мужа за то что, он приносит 20 тысяч. А за 200 тысяч готова потерпеть
Комментарии
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А
Александр24
Так вы же сами, имею в виду женщин, постоянно бубните на всех сайтах, что вам нужны только обеспеченные мужики, нужны дорогие подарки, а уж в постель, не пожрав в ресторане на крупную сумму за счёт мужиков, вы и не ляжете. И что после этого вы хотите? Конечно, создаётся впечатление, что большинство женщин продажны.
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7 час.
Мира Сергеевна
Просто вы скупы и не щедры, можете от души сводить в ресторан кафе, подарить цветочки. Но нет. Что может дать женщине мужчина с зп 25 тысяч, а какой ипотеке свом доме жилье может идти речь, на что они будут жить в декрет, сколько всего детям надо. и 200 т р это не много. Один ребёнок, второй, садики школы, ипотека, съём жилья. Разве одному для жизни ему., мужчине хватает 25 тысяч ? Смешно ...
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5 час.
Виктор Белогорцев
откуда, откуда? ва от вас это и идет, вот дебилка заявила мужу «Да если бы у тебя не было квартиры и зарплаты, я бы тоже с тобой развелась, зачем такой муж нужен!» и теперь она не может понять, почему он спит отдельно на диване, не разговаривает с ней и спрашивает как исправить ситуацию, на что он обижается а вот и еще одна вылезла, её и 200 кусков мало, ну и живи с вибратором и рожай от него
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3 час.
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