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Минздрав опроверг информацию о разобранной крыше в поликлинике Коврова

Минздрав опроверг информацию о разобранной крыше в поликлинике Коврова

Ремонт кровли поликлиники Ковровской городской больницы № 2 уже давно завершён.В Минздраве Владимирской области не подтвердили сведения о разобранной крыше поликлиники Ковровской городской больницы № 2.

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