14-летняя российская актриса Екатерина Темнова, известная по ролям в "Манюне" и "Огне", была внесена в базу данных украинского сайта "Миротворец" по обвинению в "под

14-летняя российская актриса Екатерина Темнова, известная по ролям в "Манюне" и "Огне", была внесена в базу данных украинского сайта "Миротворец" по обвинению в "поддержке российской агрессии", "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" и "сознательном нарушении госграницы … .