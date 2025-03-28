14-летняя российская актриса Екатерина Темнова, известная по ролям в "Манюне" и "Огне", была внесена в базу данных украинского сайта "Миротворец" по обвинению в "под

14-летняя российская актриса Екатерина Темнова, известная по ролям в "Манюне" и "Огне", была внесена в базу данных украинского сайта "Миротворец" по обвинению в "поддержке российской агрессии", "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" и "сознательном нарушении госграницы … .
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