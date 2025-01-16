Google заявила, что её ИИ самый лучший в мире — осталось убедить людей им пользо...

Google заявила, что её ИИ самый лучший в мире — осталось убедить людей им пользоватьсяКомпания Google утверждает, что является лидером в области разработки технологии искусственного интеллекта, и её ИИ-модель Gemini превосходит возможности конкурентов.
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