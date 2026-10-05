В двух регионах РФ задержаны россияне, готовившие диверсии на объектах ОПК и ТЭК

Сотрудниками ФСБ в двух регионах РФ задержаны россияне, готовившие диверсии на объектах оборонно-промышленного (ОПК) и топливно-энергетического (ТЭК) комплексов.
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