Совфед одобрил ратификацию договора с КНДР о партнёрстве

Совфед одобрил ратификацию договора с КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Как сообщает РИА Новости, документ предполагает создание основы для партнёрства между странами на основах взаимоуважения госсуверенитета и территориальной неприкосновенности, а также принципа невмешательства во внутригосударственные дела и в установление мира.