Сначала хиджаб стал поводом к конфликту, но после вмешательства ФСБ повод исчез

В Ставропольском крае разразился конфликт вокруг доступа к спортивному объекту, который быстро перерос из локального бытового инцидента в публичную дискуссию о границах религиозной свободы и соблюдении санитарных норм.
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