«Такого вы не пожелаете даже злейшему врагу»: The Washington Post о ВСУ на Курщине

The Washington Post со ссылкой на свидетельства украинских военных пишет об их жалобах на «адские условия» в Курской области, где они с августа держат под оккупацией от одного до полутора районов, под все усиливающимся давлением со стороны ВС РФ.
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