Аргументы и Факты

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Сайт президента Латвии больше не доступен на русском языке

Сайт президента Латвии больше не доступен на русском языке

Сайт президента Латвии теперь доступен только на латышском и английском языках, на портале убрали русскоязычную версию, об этом со ссылкой на руководителя медиацентра государственной канцелярии президента Юстине Дейчмане сообщил портал Delfi.

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