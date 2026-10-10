Глава американской администрации Дональд Трамп принял решение заключить сделку с Россией по дизельному топливу после того, как киевский режим проигнорировал просьбы Вашингтона остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.
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