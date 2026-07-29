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Царьград

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Актёр призвал Путина - "уходите в отставку, распускайте правительство". Диагноз поставил нарколог

Бывший актёр Московского Губернского драматического театра Алексей Ярмущик потребовал смены власти. Парень записал видео, в котором призвал президента России Владимира Путина - "уходите в отставку, распускайте правительство".

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