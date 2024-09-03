В Казани обсудят профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде

На базе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета начал свою работу ежегодный Всероссийский семинар-совещание по межведомственному взаимодействию при профилактике идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде «Национальная безопасность».