Хорватские транспортные самолеты для Украины В ближайшее время Украина получит два транспортных самолета Ан-32Б.
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Хорватские транспортные самолеты для Украины В ближайшее время Украина получит два транспортных самолета Ан-32Б.
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