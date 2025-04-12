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Массовое ДТП на Жулебинской эстакаде: работа экстренных служб продолжается

Массовое ДТП на Жулебинской эстакаде: работа экстренных служб продолжается

На Жулебинской эстакаде произошло ДТП с несколькими автомобилями. Ведется работа оперативных служб Москвы, уточняются обстоятельства и информация о пострадавших.

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