Израильский аналитик: Израиль пережил фиаско разведки и неготовность армии к внезапному нападению

После принятия израильским правительством пункта о фактическом объявлении войны в израильской прессе стали выходить материалы, в которых представлены попытки разобраться, какие события в дальнейшем могут ожидать страну.
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