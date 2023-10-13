Лунная дорожка: как солнце и линза помогут строить дороги на спутнике Земли

Идея в том, что с помощью линзы можно фокусировать солнечный свет на небольшом участке реголита и нагревать его до такой температуры, при которой частицы пыли спекаются вместе и образуют твердую поверхность.
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