Вице-мэр города Бельцы освобождена от должности

Мэр города Бельцы принял решение о временной приостановке полномочий вице-мэра Татьяны Дубицкой, которая находится под расследованием Национального антикоррупционного центра (CNA) по делу о получении взятки.
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