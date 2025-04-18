Татарстанда грипп һәм ОРВИ белән авыручылар саны эпидемия бусагасыннан 17,2 процентка ким

Татарстанда ОРВИ һәм грипп буенча эпидемиологик вазгыять тотрыклы һәм контрольдә тотыла. Бу хакта Россия Кулланучы хокукларын яклау буенча күзәтчелек хезмәтенең (Роспотребнадзор) Татарстан буенча идарәсе хәбәр итә.
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