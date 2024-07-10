Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Появилось фото насильников сотрудницы МАТЧ-ТВ. Россияне требует от властей самого жесткого наказания для приезжих

Появилось фото насильников сотрудницы МАТЧ-ТВ. Россияне требует от властей самого жесткого наказания для приезжих

Пожалуй самой громкой новостью уходящей недели стало нападение трех мигрантов на сотрудницу телеканал МАТЧ-ТВ которое произошло ночью возле телецентра Останкино.

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Комментарии
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Виктор Онегин
Из этой истории делаю вывод: нельзя женщин от СМИ насиловать. В этих случаях в России оказывается и ОМОН есть и институт наказания. Ну а окраины только могут заявлять и жаловаться Но их  жалобы как в глубокий омут... А что если служители СМИ, а так же депутаты будут равны с простым народом? Но я не верю, что  если бы эти трое изнасиловали даже подростка с окраины, их так оперативно поймали.Если поймали то осудили,и если бы дело дошло до суда кто то говорил,что и 10 лет этим подонкам мало.
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3 час.
Илдар Гилязетдинов
да пусть уходят вместе с  со своими бандитами я как раз ЗА ! зачем они нужны?  пусть уйдут и пропадут СЛУЧАЙНО при не выясненных обстоятельствах
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3 час.
Виктор Александров
Согласен принять участие в расстреле подобных &quot;интелектуалов&quot;.
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45 мин.

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