Пожалуй самой громкой новостью уходящей недели стало нападение трех мигрантов на сотрудницу телеканал МАТЧ-ТВ которое произошло ночью возле телецентра Останкино.
Появилось фото насильников сотрудницы МАТЧ-ТВ. Россияне требует от властей самого жесткого наказания для приезжих
Комментарии
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Виктор Онегин
Из этой истории делаю вывод: нельзя женщин от СМИ насиловать. В этих случаях в России оказывается и ОМОН есть и институт наказания. Ну а окраины только могут заявлять и жаловаться Но их жалобы как в глубокий омут... А что если служители СМИ, а так же депутаты будут равны с простым народом? Но я не верю, что если бы эти трое изнасиловали даже подростка с окраины, их так оперативно поймали.Если поймали то осудили,и если бы дело дошло до суда кто то говорил,что и 10 лет этим подонкам мало.
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3 час.
Илдар Гилязетдинов
да пусть уходят вместе с со своими бандитами я как раз ЗА ! зачем они нужны? пусть уйдут и пропадут СЛУЧАЙНО при не выясненных обстоятельствах
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3 час.
Виктор Александров
Согласен принять участие в расстреле подобных "интелектуалов".
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45 мин.
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