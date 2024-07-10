Появилось фото насильников сотрудницы МАТЧ-ТВ. Россияне требует от властей самого жесткого наказания для приезжих

Виктор Онегин

Из этой истории делаю вывод: нельзя женщин от СМИ насиловать. В этих случаях в России оказывается и ОМОН есть и институт наказания. Ну а окраины только могут заявлять и жаловаться Но их жалобы как в глубокий омут... А что если служители СМИ, а так же депутаты будут равны с простым народом? Но я не верю, что если бы эти трое изнасиловали даже подростка с окраины, их так оперативно поймали.Если поймали то осудили,и если бы дело дошло до суда кто то говорил,что и 10 лет этим подонкам мало.