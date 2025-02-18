Блины в России подорожали почти на треть

Блины в России за год подорожали почти на треть. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня традиционная «горка» из 18-20 блинов обойдется примерно в 122 рубля, что на 30% больше, чем к Масленице 2024 года.
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