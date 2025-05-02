Для сдачи жилья внаем потребуется согласие соседей - законопроект

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект об обязательном получении согласия соседей перед сдачей квартиры на основании договора аренды, найма или безвозмездного пользования.
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