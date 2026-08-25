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Шипачев об уходе из «Динамо» Минск: «Я не захотел ждать, вдруг новый тренер скажет: ты мне не нужен. В сентябре искать новую команду как-то несолидно»

Нападающий «Салавата Юлаева» Вадим Шипачев рассказал, почему не остался в минском «Динамо». – Какой там был диалог, почему все-таки ты не остался? – Ну как диалог.

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