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Ученые создали мышечный трансплантат, который имитирует часть эффектов физических упражнений без тренировок

Ученые создали мышечный трансплантат, который имитирует часть эффектов физических упражнений без тренировок

В научной литературе скелетную мышечную ткань — упругую, эластичную, способную сокращаться под влиянием нервных импульсов — давно рассматривают не только как часть опорно-двигательной системы, но и как эндокринный орган.

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