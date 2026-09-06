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Царьград

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"Это трагикомическая ситуация": На Украине собираются легализовать "бизнес для взрослых" для пополнения военного бюджета

"Это трагикомическая ситуация": На Украине собираются легализовать "бизнес для взрослых" для пополнения военного бюджета

Казна соседей настолько опустела, что ради денег они готовы пойти на любую низость. В это сложно поверить, но на Украине собираются легализовать "бизнес для взрослых" для пополнения военного бюджета: "Это трагикомическая ситуация".

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