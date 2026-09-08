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Лев Лазарев: «Очень рад, что попал в финал Гран-при, потому что не был уверен, что попаду на пьедестал ни Таиланде, ни в Китае»

Российский фигурист Лев Лазарев прокомментировал свою победу на этапе юниорского Гран-при в Бангкоке и попадание в финал серии.

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